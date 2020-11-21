شفاء عدلي القيعي من فيروس كورونا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الإعلامى إبراهيم المنيسى عن شفاء المهندس عدلى القيعى، من فيروس كورونا المستجد.

وكتب المنيسى عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله.. المهندس عدلى القيعى والسيدة حرمه غادرا المستشفى الآن بعد شفائهما بحمد الله وجاءت عينتهما اليوم سلبية ليخضعا للعلاج الاستشفائى بالبيت.. وطلب إبلاغكم جميعا السلام والشكر".

وكان القيعى تعرض للإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، بعد إصابة نجله محمد بالفيروس نفسه ودخل القيعى وزوجته المستشفى للحصول على رعاية صحية كافية.

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