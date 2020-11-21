توقف مفاوضات باكستان مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض 6 مليار دولار

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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تعثرت المحادثات بين باكستان وصندوق النقد الدولي بشأن استئناف قرض قيمته 6 مليارات دولار.

ولم يصل طاقم من صندوق النقد الدولي كان من المقرر أن يزور إسلام أباد في أكتوبر الماضي، فيما ينتظر مسؤولو الصندوق إشارات على استعداد باكستان لاتخاذ مزيد من الخطوات لخفض عجزها المالي.

يذكر أن باكستان، التي منحها صندوق النقد الدولي قرض إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار في العام الماضي بعد تعرضها لأزمة اقتصادية، اضطرت إلى السعي للحصول على مزيد من الاموال للتخفيف من عبء الديون وقرض آخر هذا العام لمكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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