اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

زينت انوار مدينة السلام شرم الشيخ في احتفالات عيد الميلاد المجيد واستعدادات للسنة الجديدة، وانتشرت أشجار الميلاد بمنطقة سوهو سكوير، وهدايا الكريسماس، كما تلألأ ميدان سوهو سكوير بإنشاء تماثيل من الأضواء عبارة عن بابا نويل وديناصور وطاووس ومئات الأشجار وكلمات التهنئة بالعام الجديد.
ومثل كل عام أقيم التقليد السنوي لمدينة شرم الشيخ من خلال اضاءة وتزين السوق التجاري في المدينة واطلاق الألعاب النارية واقامت حفل موسيقي كبير من اجل الإعلان عن بداية الاحتفالات بالكريسماس وراس السنة، حيث اضاء محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة شجرة الميلاد في " سوهو سكوير " ليعلن بدء الاحتفالات.

وقد اكد اللواء خالد انه حرص علي تنفيذ هذا التقليد السنوي في عامه العاشر رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحه كورونا متأخذ كافة الاجراءات الاحترازية، من خلال الاهتمام بالتعقيم وتوزيع الكمامات علي الحضور حيث تم تسليم ١٠ الالاف كمامه ليتم توزيعها علي الحضور، كذلك يتم بث معلومات للتوعية والمطالبة بالتباعد عبر الميكرفونات، كما ان طبيعة المكان كانت عامل مساعد لكونه في الهواء الطلق وليس مغلق ومساحته كبيرة والجمهور منتشر في كافة الأماكن ومستمتع بالحفل الموسيقي، وقال: نحن اصرينا ان نظهر للعالم ان شرم الشيخ اضوائها منيرة للجميع رغم الاحداث الحالية واغلاق الدول، والحقيقة انه يوم جميل تم قضاءه وسط السائحين واهل المدينة واتمني ان يكون العام القادم افضل وافضل.

من ناحيته اكد رامي رزق الله كامل نائب رئيس مجلس إدارة سافوى جروب، انهم كانوا مترددين في إقامة هذا الحدث وذلك بسبب الوضع الحالي، لكن هذا الحدث اصبح تقليد سنوي ويساعد بشكل كبير علي تنشيط السياحة وخصوصا في ظل تواجد عدد من السائحين والذي يترك لديهم آثر وذكري جيدة ورسالة جيدة تؤكد ان شرم الشيخ هي المدينة الخضراء، وهذا هو الذي شجعنا علي أقامه الحدث مع تطبيق الإجراءات الاحترازية،كذلك تم تقليل الاعد اد فالعام الماضي كان لدينا ١٥ الالاف هذا العام وصلنا الي ٥٠٠٠ من اجل رسالة سلام وامان للعالم.
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس
اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تقل الينا الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ ثلث ساعة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 11 ساعة

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ يوم

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

3 أخبار سارة في الأهلي قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه التهنئة إلى الحكومة لتحقيقها مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم تداعيات أزمة كورونا

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ ساعتين و 54 دقيقة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ يوم

سيراميكا كليوباترا يفوز على الإسماعيلي 2-1 وديا

منذ 43 دقيقة

موسمياني يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة بكأس مصر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

بث برنامج "مصر النهاردة" من شرم الشيخ اليوم

"ألعاب نارية وعروض كرنفالية".. أحدث تقاليع احتفالات الكريسماس في العالم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

01:57 م

عاجل.. السيسي يوجه التهنئة إلى الحكومة لتحقيقها مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم تداعيات أزمة كورونا

05:31 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»