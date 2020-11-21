اللواء خالد فوده يضي أنوار سوهو احتفالا بالكريسماس

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زينت انوار مدينة السلام شرم الشيخ في احتفالات عيد الميلاد المجيد واستعدادات للسنة الجديدة، وانتشرت أشجار الميلاد بمنطقة سوهو سكوير، وهدايا الكريسماس، كما تلألأ ميدان سوهو سكوير بإنشاء تماثيل من الأضواء عبارة عن بابا نويل وديناصور وطاووس ومئات الأشجار وكلمات التهنئة بالعام الجديد.

ومثل كل عام أقيم التقليد السنوي لمدينة شرم الشيخ من خلال اضاءة وتزين السوق التجاري في المدينة واطلاق الألعاب النارية واقامت حفل موسيقي كبير من اجل الإعلان عن بداية الاحتفالات بالكريسماس وراس السنة، حيث اضاء محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة شجرة الميلاد في " سوهو سكوير " ليعلن بدء الاحتفالات.



وقد اكد اللواء خالد انه حرص علي تنفيذ هذا التقليد السنوي في عامه العاشر رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحه كورونا متأخذ كافة الاجراءات الاحترازية، من خلال الاهتمام بالتعقيم وتوزيع الكمامات علي الحضور حيث تم تسليم ١٠ الالاف كمامه ليتم توزيعها علي الحضور، كذلك يتم بث معلومات للتوعية والمطالبة بالتباعد عبر الميكرفونات، كما ان طبيعة المكان كانت عامل مساعد لكونه في الهواء الطلق وليس مغلق ومساحته كبيرة والجمهور منتشر في كافة الأماكن ومستمتع بالحفل الموسيقي، وقال: نحن اصرينا ان نظهر للعالم ان شرم الشيخ اضوائها منيرة للجميع رغم الاحداث الحالية واغلاق الدول، والحقيقة انه يوم جميل تم قضاءه وسط السائحين واهل المدينة واتمني ان يكون العام القادم افضل وافضل.



من ناحيته اكد رامي رزق الله كامل نائب رئيس مجلس إدارة سافوى جروب، انهم كانوا مترددين في إقامة هذا الحدث وذلك بسبب الوضع الحالي، لكن هذا الحدث اصبح تقليد سنوي ويساعد بشكل كبير علي تنشيط السياحة وخصوصا في ظل تواجد عدد من السائحين والذي يترك لديهم آثر وذكري جيدة ورسالة جيدة تؤكد ان شرم الشيخ هي المدينة الخضراء، وهذا هو الذي شجعنا علي أقامه الحدث مع تطبيق الإجراءات الاحترازية،كذلك تم تقليل الاعد اد فالعام الماضي كان لدينا ١٥ الالاف هذا العام وصلنا الي ٥٠٠٠ من اجل رسالة سلام وامان للعالم.