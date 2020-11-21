"مبحبكيش دانتي بوشين" لمسلم ومودي أمين وشريف المصري يقترب من الـ4000 مشاهدة
السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:32 م
مي مرسي
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اقترب مهرجان "مبحبكيش دا انتي بوشين" يقرب من 4000 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
مهرجان "مبحبكيش دانتي بوشين" غناء مسلم وشريف المصري ومودي امين وتوزيع كيمو الديب وكلمات الشاعر الفاجر.
ويضم المهرجان بعض الكلمات منها "مبحبكيش دانتي بوشين طب جاية ليه محتاجة قرشين أنا لما أشوفك يمكن أموت وأضحك وأخش عليكي مبسوط..ملقتش حد سالك ليا كل اللي صونته بيجي عليا".
مهرجان "مبحبكيش دانتي بوشين" غناء مسلم وشريف المصري ومودي امين وتوزيع كيمو الديب وكلمات الشاعر الفاجر.
ويضم المهرجان بعض الكلمات منها "مبحبكيش دانتي بوشين طب جاية ليه محتاجة قرشين أنا لما أشوفك يمكن أموت وأضحك وأخش عليكي مبسوط..ملقتش حد سالك ليا كل اللي صونته بيجي عليا".
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