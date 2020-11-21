عاجل.. السيسي يوجه التهنئة إلى الحكومة لتحقيقها مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم تداعيات أزمة كورونا

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توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي على الرغم من أزمة كورونا حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".



وقال "السيسي" عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: " "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية ايجابية خلال العام الحالي بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة".



وأضاف "وهي الجهود التي أشادت بها كبري المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وأبدى صلابة وقدرة علي التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي... كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية.. والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".



