عاجل - وليد سليمان يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى أبو قير للأسمدة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تمكن فريق الأهلي من تسجيل الهدف الثاني في مرمى أبو قير للأسمدة في المباراة المقامة حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي الدقيقة 24 وبعد اللجوء إلى تنقية الفيديو المساعد "فار" احتسب حكم المباراة محمد سلامة ميدو ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد قيام إبراهيم ريعو مدافع أبو قير للأسمدة بإبعاد الكرة بيده داخل منطقة الجزاء من على رأس السنغالي أليو بادجي.

وانبرى وليد سليمان لاعب الأهلي إلى ركلة الجزاء لينجح في إسكان الكرة للشباك ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة.
ويواجه الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.

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