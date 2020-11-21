كلوب: لا أعرف ماذا سيحدث في يناير

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
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يأكل الألماني يروجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، في نجاح المدافعين الصاعدين في تعويض الغائبين وسط أزمة إصابات لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسيغيب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو غوميز حتى نهاية الموسم بعد الخضوع لجراحتين بالركبة ومن المتوقع أن يراهن كلوب على نات فيلبس والصاعد ريس وليامز لمعاونة جويل ماتيب في قلب الدفاع.



وأشار كلوب إلى أنه عاش موقفاً مشابهاً في بروسيا دورتموند، عندما اعتمد على نيفين سوبوتيتش وماتس هوملز حين كانا من الناشئين واكتسبا الخبرة في الدفاع وساهما في التتويج بلقب الدوري الألماني في موسمين متتاليين.



وأبلغ كلوب الصحافيين قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري غداً الأحد: "لا يمكن مقارنة المواقف حالياً، لكنني أريد الإشارة إلى أنني عندما دربت دورتموند في 2008 كان قلبا الدفاع سوبوتيتش وهوملز هذا الشتاء يبلغان 19 و20 عاماً".



وأضاف: "اعتمدنا عليهما طيلة الموسم ونملك مواهب هنا أيضاً في أعمار 18 و19 و23 عاماً بجانب عناصر الخبرة وتوجد فرص للجميع".



وتابع: "يوجد لاعبو وسط أيضاً يمكنهم القيام بأدوار دفاعية لكن ليس في الوقت الحالي وننتظر عودتهم في الأسابيع المقبلة".



وانتقل لاعب الوسط البرازيلي فابينيو إلى قلب الدفاع قبل استبعاده بسبب مشكلة بعضلات الفخذ الخلفية وأقر المدرب الألماني بأن ليفربول ربما يعزز صفوفه في فترة الانتقالات في يناير (كانون الثاني).



وواصل: "لا أعرف ماذا سيحدث في يناير (كانون الثاني)، لأكون صادقاً، لكننا نبحث عن حلول ونتطلع لفترة الانتقالات بالتأكيد لكن في الوقت الحالي سنتأقلم مع الوضع".

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