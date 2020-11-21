سمر حمزة : ملتزمة بقرارات الأولمبية .. وماحدث معي سيمنحني حافزا ببطولة العالم للمصارعة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:28 م
سمر حمزة
سمر حمزة
الفجر الرياضي
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اعربت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة عن حزنها الشديد لما حدث معها من قبل مدرب منتخب السيدات ممدوح فرج واولاده مؤكدة ان مافعله المدرب لايمت للرياضة بأى صلة 
واضافت حمزة أنها وقت المشاجرة فوجئت بهجوم ممدوح فرج واولاده على المدرب محمد طلبة وحاولت ابعادهم فقط الا انهم قامو بضربى انا والمدرب الخاص ضرب مبرح وليس ضرب عادى ولولا تدخل البعض داخل المركز الاوليمبى كان من الممكن ان نموت
واكدت سمر فى تصريحات خاصة ان ماحدث معها من مدرب المنتخب وأولاده سيكون حافز لى خلال المرحلة المقبلة والتى سأبدأها ببطولة العالم التى ستجرى فى صربيا اوائل ديسمبر المقبل وبأذن الله هكمل حتى احرز ميدالية فى طوكيو
واضافت حمزة بأنها ملتزمة بقرارات اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى مقدمة شكرها لمسئولو روابط الرياضية برئاسة الدكتور وليد الملاح على دعمهم الكامل خلال الفترة الماضية ووقفهم بجانبى خلال الازمة منذ اللحظات الاولى 
واشارت بطلة مصر أن ماكتبته أمس على صفحته الخاصة على الفيس بوك كان بسبب ماحدث والبعض فهم خطأ بأن ذلك معناه بأننى سأعتزل لكن هذا ليس فى حساباتى ومستمرة فى التدريبات تحت قيادة المدرب محمد طلبة 
وكانت سمر حمزة قد كتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك شكرا رياضة لحد كده

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