موقف الجماهير الألمانية من لوف بعد فضيحة إٍسبانيا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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أظهرت نتائج استطلاعات للرأي نُشرت اليوم السبت، أن 12% فقط من مشجعي الكرة، لا يزالون يعتبرون يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، هو الرجل المناسب للمانشافات مستقبلا.

 

في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (سيفي)، لصالح بوابة (تي أون لاين) الإخبارية، أن 7ر77% ممن شملهم الاستطلاع، قالوا إنهم لم يعودوا مقتنعين ببقاء لوف في منصبه.

 

ووجه المعهد إلى من شملهم الاستطلاع (1045 شخصا) السؤال: "هل لا زال لوف من وجهة نظركم، هو المدرب المناسب لقيادة المنتخب الألماني للعودة إلى النجاح؟".

 

وتراوحت إجابة الأغلبية بين "لا" و"ربما لا".

 

وأظهرت النتائج أن 3ر10% لم يقطعوا بإجابة على هذا السؤال.

 

واندلعت الأزمة حول لوف، بعد الهزيمة التاريخية التي تلقاها المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني، الأسبوع الماضي، بستة أهداف نظيفة في دوري الأمم الأوروبية، وستستمر حتى الرابع من كانون أول/ديسمبر المقبل، على الأقل.

 

ومن المنتظر أن يقدم أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب، لرئاسة الاتحاد المحلي في ذلك اليوم، نتائج تحليل عن حالة كرة القدم الألمانية، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد"، بعد جلسة افتراضية لأعلى هيئة في الاتحاد.

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