"الصقر".. ديوان جديد للشاعر عبدالله بن سعيد الحول

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
Advertisements

يصدر قريبا للشاعر عبدالله بن سعيد الحول، ديوان شعري جديد بعنوان "الصقر"، والذي يضم اثنتي عشرة قصيدة تنتمي إلى الشعر النبطي.


وتتناول قصائد الديوان، الصادر عن دار احرف للنشر، تمجيد رياضة تربية الصقور، والاخلاق الحميدة التي تنغرس في نفس من يمارس هذه الرياضة، والعادات والتقاليد الأصيلة لهذه الرياضة ومحبيها.


عبدالله بن سعيد الحول هو شاعر وصقار، بدا مسيرته الشعرية بقصائد وصفها بانها "هاوية"، ثم اختلفت اعماله الشعرية وتدرجت وفق حالات متعددة، منها قصائد الغزل والفخر.

 

أخبار تهمك

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 10 ساعة

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

منذ 38 دقيقة

كوكا يعلن رغبته في العودة للأهلي

منذ 36 دقيقة

سيميوني يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ يوم

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال: حذرت مدافعي طنطا من مراقبة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 22 ساعة

موسمياني يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة بكأس مصر

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ ساعة

تجديد إيداع طفل المرور في دار الرعاية 15 يوما

منذ أقل من ساعتين

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

01:57 م

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

03:28 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»