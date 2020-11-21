"الصقر".. ديوان جديد للشاعر عبدالله بن سعيد الحول

يصدر قريبا للشاعر عبدالله بن سعيد الحول، ديوان شعري جديد بعنوان "الصقر"، والذي يضم اثنتي عشرة قصيدة تنتمي إلى الشعر النبطي.





وتتناول قصائد الديوان، الصادر عن دار احرف للنشر، تمجيد رياضة تربية الصقور، والاخلاق الحميدة التي تنغرس في نفس من يمارس هذه الرياضة، والعادات والتقاليد الأصيلة لهذه الرياضة ومحبيها.





عبدالله بن سعيد الحول هو شاعر وصقار، بدا مسيرته الشعرية بقصائد وصفها بانها "هاوية"، ثم اختلفت اعماله الشعرية وتدرجت وفق حالات متعددة، منها قصائد الغزل والفخر.