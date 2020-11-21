ماذا حدث في أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

حققت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعات محدودة مع ارتفاع قوة الجنيه أمام العملة الأمريكية منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاق جزئي نتيجة أزمة كورونا.

وشهدت أسعار الدولار انخفضت بقيمة تراوحت بين قرشا إلى قرشين في تعاملات الاسبوع الماضي، حيث انخفض في البنك المركزي بقيمة قرش ليصل بنهاية تداولات الاسبوعية يوم الخميس الماضي إلى مستويات 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، مقارنة بمستويات 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وأنهي " الدولار" مقابل الجنيه تعاملات الأسبوع الماضي عند مستويات 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع ببنوك عودة والبنك الأهلى اليوناني وبنك التعمير والاسكان والأهلى الكويتي وبنك كريدي اجريكول، وانخفض في بنوك المصرف المتحد بنك مصر ايران البنك التجاري الدولي بنك اسكندرية إلى مستويات 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

وبهذا يكون الدولار قد حقق خسائر بقيمة 8 قروش منذ بداية تعاملات شهر نوفمبر وحتى الأن.



