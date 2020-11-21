ماذا حدث في أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي؟

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:17 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
الفجر الاقتصادي
Advertisements

ماذا حدث في أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

 

حققت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعات محدودة مع ارتفاع قوة الجنيه أمام العملة الأمريكية منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاق  جزئي نتيجة أزمة كورونا.

 

وشهدت أسعار الدولار انخفضت بقيمة تراوحت بين قرشا إلى قرشين في  تعاملات  الاسبوع الماضي، حيث انخفض في البنك المركزي بقيمة قرش ليصل بنهاية تداولات الاسبوعية يوم الخميس الماضي إلى مستويات 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، مقارنة بمستويات 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

 

وأنهي "  الدولار" مقابل الجنيه   تعاملات الأسبوع الماضي عند مستويات 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع  ببنوك عودة  والبنك الأهلى اليوناني  وبنك التعمير والاسكان  والأهلى الكويتي وبنك كريدي اجريكول،  وانخفض في بنوك  المصرف المتحد  بنك مصر ايران  البنك التجاري الدولي  بنك اسكندرية إلى مستويات 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

 

وبهذا يكون الدولار قد حقق خسائر بقيمة 8 قروش منذ بداية تعاملات شهر نوفمبر وحتى الأن. 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

كوكا يعلن رغبته في العودة للأهلي

منذ 36 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ يوم

رضا عبد العال: حذرت مدافعي طنطا من مراقبة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تجديد إيداع طفل المرور في دار الرعاية 15 يوما

منذ أقل من ساعتين

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

سيميوني يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موسمياني يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة بكأس مصر

منذ ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

منذ 38 دقيقة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار الدولار اليوم الخميس 5/9/2019.. وتحرك جديد يصب في صالح الجنيه المصري

اسعار الدولار اليوم الخميس 12-9-2019.. والعملة الخضراء تسجل أطول موجة تراجع

اسعار الدولار اليوم السبت 21-9-2019.. عقب خسارتة 25 قرشًا

اسعار الدولار اليوم الأحد 24-11-2019 استقرار في العملة الخضراء بعد خسائر الأسبوع الماضي

ارتفاع أسعار العملات الأجنبيه أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع..واليورو يقفز 16 قرشًا

سعر الدولار يشهد ارتفاع في الصرافات بنهاية تعاملات اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

01:57 م

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

03:28 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»