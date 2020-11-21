في عيد الملاك.. ١٢ راهبة لدير العذراء والملاك ميخائيل بديروط



كانت الراهبات الجديدات قد قضين فترة الاختبار الرهباني المقررة، قبل ارتداءهن الزي الرهباني اليوم، وهن: الأم مارسلينا، الأم بيلاجيا، الأم سابينا، الأم سيرافيا، الأم تكلا، الأم ديمترا، الأم ايسوزرا، الأم اسطفانا، الأم فيرونيكا، الأم ابولونيا، الأم بيامون.



شارك في الصلوات عدد من كهنة إيبارشية صنبو وديروط ومجمع راهبات الدير.

احتفل دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بانضمام ١٢ راهبة جديدة لمجمع راهبات الدير، وذلك في مناسبة عيد الملاك ميخائيل الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.وصلى نيافة الأنبا برسوم أسقف صنبو وديروط ورئيس الدير صلوات إقامة الراهبات الجديدات، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ثم تولى بعدها خدمة القداس الإلهي.