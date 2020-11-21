بعد صفقه الإمارات.. تعرف على قدرات طائرات إف-٣٥ الأمريكية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
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طرازF-35 التي وافقت عليها أمريكا للإمارات أحدثت نقلت نوعية بالمقارنة مع الطائرات الحالية  كتب
متابعات_ اليمن العربي

توصف طائرة المقاتلة طرازF-35 التي تطورها شركة "لوكهيد مارتن" بأنها مقاتلة من الجيل الخامس، فما هو معيار الانتماء للأجيال ومتى بدأ هذا التصنيف وماذا يعني في عالم المقاتلات؟ 

 

بدأ إطلاق تصنيف وتحديد انتماء الطائرات المقاتلة إلى "أجيال" مع الطائرات دون الصوتية الأولى في نهاية الحرب العالمية الثانية. ومع كل تقدم كبير في التكنولوجيا والقدرات، ينطلق "جيل"، حتى بلغنا حالياً الجيل الخامس.

 

وفي هذا السياق يُشار إلى الطائرة F-35 Lightning II كـ"مقاتلة من الجيل الخامس"، وهو ما يعني أنها أحدثت نقلت نوعية بالمقارنة مع الطائرات الحالية.


 
 

وتجمع هذه المقاتلة بين قدرات التسلل المتقدمة وسرعة الطائرات المقاتلة وخفة الحركة، بالإضافة لتجهيزها بالكامل لجمع المعلومات بفضل شبكات استشعار عن بعد.

 

تمثل مقاتلة F-35 الأسرع من الصوت والمتعددة الأدوار قفزة نوعية في قدرة الهيمنة على الهواء والقدرة على التواجد والبقاء في بيئات جوية معادية.


 
 

وطائرة F-35 مجهزّة بحزمة من أجهزة الاستشعار المتكاملة، هي الأقوى والأشمل من أي طائرة مقاتلة في التاريخ.

 

يذكر أن الادارة الامريكية وافقت على حصول الامارات على مقاتلات إف 35 للإمارات.

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