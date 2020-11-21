تشيلسي يهزم نيوكاسل ويرتقي لصدارة الدوري الإنجليزي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
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صعد تشيلسي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه الغالي على مضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين، في المبرااة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله فيديريكو فيرنانديز لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، وأضاف تامي أبراهام الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 65.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا الفوز هو الخامس لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الرابعة مقابل الفوز في ثلاث والتعادل في مباراتين.

 

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