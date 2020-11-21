حشاد: 15% زيادة جديدة هدية مجلس إدارة النقابة الجديد لأصحاب المعاشات



فى بداية الجلسة طالب الشيخ محمد حشاد الحضور بقراءة الفاتحة إلى روح الشيخ محمد محمود الطبلاوى، كما بعث برسالة شكر باسم المجلس للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لوقوفه ودعمه الدائم للنقابة، مضيفا: إن نقابة القراء تضم صفوة أهل القرآن الذين اصطفاهم الله تعالى، واستودع فى قلوبهم نورا ليقوى به وحدتنا، ونشرف بأن يكون المجلس بكامله وأنا فى المقدمة خادمين للقرآن وأهله وأصحاب المعاشات، ولابد وأن نتخلق بخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكون بحق ممن يستحقون شرف حملة أمانة كتاب الله تعالى..

وزف الشيخ حشاد البشرى لأهل القرآن وأصحاب المعاشات، برفع قيمة المعاش بنسبة 15% تصرف بدءا من الأول من يناير 2021م.



وفى أول تصريح للشيخ محمود الخشت –نائب نقيب القراء- قال: أعاهد الله تعالى على أن أظل وفيا مخلصا للقرآن الكريم وأهله، وسأعتبر نفسى جنديا يعمل بجد واجتهاد لنصرة أصحاب الحاجات من أهل القرآن وأصحاب المعاشات.



من جانبه وجه الشيخ صديق المنشاوى الشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة على هذه الثقة ووعد بأن يظل خادما لجميع أهل القرآن، وأنه لم ولن يتوانى لحظة عن النقابة التى يعتبرها بيته الأول.



وقال الشيخ عبد الباسط عمارة: لقد جاء اليوم الذى نرد ماعلينا من جميل لأهل القرآن، بأن نلتف حول نقيبنا من أجل إعلاء نقابتنا بما تضمه من كوادر محترمة من أهل القرآن الكريم بالداخل والخارج.



وتمنى الشيخ محمد عبد الموجود المشرف العام للنقابة دوام التوفيق للشيخ حشاد والجهاز المعاون له، مؤكدا على أنه يسعده تواجده بمجلس إدارة النقابة وهدفه خدمة القرآن وأهله وفى المقدمة أصحاب المعاشات.

أعلن محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر أن وقائع الجلسة الأولى لمجلس إدارة النقابة محفظى الجديد التى أجريت اليوم السبت، برئاسة الشيخ محمد حشاد –شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء- قد أسفرت عن فوز القارئ الإذاعى الشيخ محمود الخشت نائبا للنقيب بالاجماع، وفوز الشيخ صديق محمود صديق المنشاوى بمنصب أمين عام النقابة بأغلبية الأصوات، وفوز الشيخ عبد الباسط عمارة -إبن وزارة الأوقاف المصرية- بمنصب أمين الصندوق بأغلبية الأصوات، وتفويض الشيخ محمد عبد الموجود خليفة مشرفا عاما للنقابة.