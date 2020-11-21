شاهد.. الظهور الأول لتامر حسني مع زوجته بسمة بوسيل عقب التصالح

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
ظهر الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل في أحدث ظهور لهم عقب التصالح في حفلة تامر حسني أمس بالشيخ زايد حيث حرصت "بوسيل" على الحضور.

وكان النجم تامر حسني قد وجع رسالة رومانسية لزوجته بسمة بوسيل وذلك عبر خاصية "الستوري" بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الجانب الآخر طرح النجم تامر حسني مؤخرا أغنية "نفس النهاية" وهي من ألبوم "خليك فولاذي" وتصدرت التريند منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "نفس النهاية" من كلمات أحمد المالكى، ألحام مدين، توزيع أحمد عبد السلام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نفس النهاية الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ ثلث ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 8 ساعات

موسمياني يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة بكأس مصر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 11 ساعة

سيراميكا كليوباترا يفوز على الإسماعيلي 2-1 وديا

منذ ساعة الا ربع

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ يوم

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

3 أخبار سارة في الأهلي قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

منذ أقل من ساعتين

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه التهنئة إلى الحكومة لتحقيقها مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم تداعيات أزمة كورونا

منذ أقل من ساعة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد طرح برومو "الفلوس".. بسمة بوسيل تساند تامر حسني

شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"

بعد طرحها بيوم.. مابطلناش إحساس لتامر حسني تقترب من الـ ٢ مليون مشاهدة

"نفس النهاية" تجمع أحمد المالكي بتامر حسني

طرح أغنية "فجأة افترقنا" ثاني أغنيات ألبوم "خليك فولاذي" لتامر حسني

في أقل من أسبوع...11 مليون مشاهدة لأغنية "مبطلناش إحساس" ل تامر حسني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

01:57 م

عاجل.. السيسي يوجه التهنئة إلى الحكومة لتحقيقها مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم تداعيات أزمة كورونا

05:31 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»