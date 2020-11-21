خلافات مادية.. التحقيقات تكشف تفاصيل حرق عامل على يد أحد أقاربه بكرداسة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
كشفت التحقيقات، في واقعة تعرض شاب ويدعى "عيد" للحرق على يد نجل عمته، نتيجة إلقاء زجاجة عليه تحتوي على مادة حارقة، بمركز كرداسة، أن المتهم لجأ لذلك نتيجة لخلافات مادية بينهم.

وأفادت التحقيقات، أنه يوم الواقعة، ذهب المتهم ويعمل نقاش لمنزل المجني عليه، وأثناء إنهاء الخلافات المادية تطورت لمشادة كلامية مما جعله يلقي عليه الزجاجة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وألقى عامل زجاجة تحتوي على مادة حارقة، على شاب يدعى "عيد" فأشعل النار به مما أسفر عن مصرعه، بعد مشادة كلامية بينهما في الشارع، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة إصابته بحروق متفرقة بأنحاء جسده، حيث تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

بإجراء التحريات تبين أن عامل وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما، حيث ألقى عليه زجاجة تحتوي على مادة حارقة، فأشعل النار به، وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

تجديد إيداع طفل المرور في دار الرعاية 15 يوما

منذ أقل من ساعتين

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ ساعة و 7 دقيقة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ يوم

موسمياني يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة بكأس مصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

رضا عبد العال: حذرت مدافعي طنطا من مراقبة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 19 ساعة

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

منذ 41 دقيقة

سيميوني يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 10 ساعة

كوكا يعلن رغبته في العودة للأهلي

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

01:57 م

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

03:28 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»