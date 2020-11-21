خلافات مادية.. التحقيقات تكشف تفاصيل حرق عامل على يد أحد أقاربه بكرداسة

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كشفت التحقيقات، في واقعة تعرض شاب ويدعى "عيد" للحرق على يد نجل عمته، نتيجة إلقاء زجاجة عليه تحتوي على مادة حارقة، بمركز كرداسة، أن المتهم لجأ لذلك نتيجة لخلافات مادية بينهم.



وأفادت التحقيقات، أنه يوم الواقعة، ذهب المتهم ويعمل نقاش لمنزل المجني عليه، وأثناء إنهاء الخلافات المادية تطورت لمشادة كلامية مما جعله يلقي عليه الزجاجة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وألقى عامل زجاجة تحتوي على مادة حارقة، على شاب يدعى "عيد" فأشعل النار به مما أسفر عن مصرعه، بعد مشادة كلامية بينهما في الشارع، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.



تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة إصابته بحروق متفرقة بأنحاء جسده، حيث تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.



بإجراء التحريات تبين أن عامل وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما، حيث ألقى عليه زجاجة تحتوي على مادة حارقة، فأشعل النار به، وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



