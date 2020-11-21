من بين 327 متسابقًا.. مدير آثار الكرنك يفوز بجائزة "أنا والصين"

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
فاز السيد مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك وطريق الكباش، بالجائزة الثانية في مسابقة الكتابة "أنا والصين" والتي نظمها المركز الثقافي الصيني في القاهرة بالتعاون مع مجلة الصين اليوم ومجلة الإذاعةوالتليفزيون المصرية، عن عام 2020. وقد شارك في المسابقة 372 مشارك من مصر بأعمال أدبية مختلفة تبرز العلاقة المتميزة بين مصر والصين.

وفاز مصطفى الصغير عن عمله الأدبي تحت عنوان "استعد ستسافر إلى الصين"، تناول فيه قصة تدشين التعاون المصري الصيني المشترك في مجال العمل الأثري من خلال المشاركة ضمن فريق العمل الخاص ببلورة سبل التعاون بين الجانبين المصري والصيني، وسرد مراحل التطور في توثيق العلاقات المشتركة على أرض مصر والصين من حيث المشاركات العلمية المصرية المتميزة في المؤتمرات الصينية الكبرى، وكذا تأسيس أول بعثة أثرية مصرية صينية مشتركة في معبد مونتو بالكرنك، وأيضاً مساندة الشعب المصري لنظيره الصيني أثناء اجتياح وباء فيروس كورونا المستجد لجمهورية الصين الشعبية.

هذا بالإضافة إلى إظهار روح التآلف في العلاقات الإنسانية بين المصريين والصينيين والتي تجسدت في مواقف متعددة، مشيرا إلى الدور الرئيسي الذي قام به وزير السياحة والآثار لإنجاح التعاون المصري الصيني المشترك في المجال العمل الأثري لأول مرة بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين من خلال اندماج حضارتين عظيمتين كمصر والصين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رضا عبد العال: حذرت مدافعي طنطا من مراقبة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

سيميوني يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة برشلونة

منذ أقل من ساعة

تجديد إيداع طفل المرور في دار الرعاية 15 يوما

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسمياني يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة بكأس مصر

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 18 ساعة

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

منذ ثلث ساعة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ ساعة الا ربع

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ ساعة و 21 دقيقة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

01:57 م

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

03:28 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»