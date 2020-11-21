تركيا تسجل اعلى معدلات البطالة ضمن مجموعة العشرين

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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كشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، أن دولتي جنوب إفريقيا وتركيا سجلت  أعلى معدلات البطالة في دول مجموعة العشرين بنهاية الربع الثاني من عام 2020.

وبلغت معدلات البطالة في جنوب أفريقيا  نسبة 23.3 % و13.4 % في تركيا بينما سجلت اليابان وكوريا الجنوبية أفضل المعدلات بـ2.8 %و3.2 %,

و جاءت المملكة العربية  السعودية في وسط القائمة محتلة المرتبة التاسعة بمعدل بطالة للسكان (سعوديين وغير سعوديين) عند 9% بنهاية الربع الثاني.

وتم استثناء "الاتحاد الأوروبي" من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا).

وتتألف مجموعة العشرين، المزمع عقدها افتراضيا في العاصمة السعودية الرياض من 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: الولايات المتحدة، والصين، واليابان، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وجاء ترتيب دول مجموعة العشرين من حيث الأعلى في معدل البطالة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، كما يلي: جنوب إفريقيا 23.3 في المائة، تركيا 13.4 في المائة، البرازيل 13.3 في المائة، الأرجنتين 13.1 في المائة.

خلفهم جاءت كندا بمعدل بطالة 12.3 في المائة، الولايات المتحدة 11.1 في المائة، الهند 10.2 في المائة، إيطاليا 9.4 في المائة، والسعودية 9 في المائة.

وسجل معدل البطالة 7.8 في المائة في فرنسا، أستراليا 7.4 في المائة، إندونيسيا 7.1 في المائة، روسيا 6.2 في المائة، الصين 5.7 في المائة، المكسيك 5.5 في المائة.

فيما كانت أفضل المعدلات في اليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وألمانيا بـ2.8 في المائة و3.2 في المائة و3.9 في المائة و4.3 في المائة على الترتيب.

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