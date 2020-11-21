مبابي يلمح لاستمراره مع باريس سان جيرمان

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح على أعتاب تجديد عقده مع الفريق الفرنسي علماً بأن عقده الحالي ينتهي في2020.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مبابي احتفل بالهدف الثالث الذي سجله في مرمى موناكو في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي ولكن تم إلغاؤه بعد الإستعانة بتقنية الفيديو, حيث قام مبابي بتقبيل شعار باريس سان جيرمان على قميصه.

وأكدت التقارير الصحفية أن قيام مبابي بتقبيل شعار باريس سان جيرمان هو دليل واضح على ولاءه واقترّابه من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وألمحت التقارير الصحفية أن بعض وسائل الإعلام كانت قد زعمت أن مبابي لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وقرر الرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

ونوهت التقارير الصحفية أن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي أكد في تصريحات صحفية أنهم في مفاوضات متقدمة مع نيمار ومبابي ودي ماريا من أجل تجديد عقودهم.

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