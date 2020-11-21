العالم يترقب.. موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الجماهير المصرية والعربية المواجهة النارية المرتقبة بين الأهلي والزمالك في "نهائي القرن" بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر له 27 نوفمبر الجاري.

الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة فريق الوداد المغربي بالفوز عليه 2 – 0 في لقاء الذهاب، وكرر انتصاره عليه بنتيجة 3 – 1 في مباراة الإياب بالقاهرة، بينما صعد الزمالك بعدما أطاح بفريق الرجاء المغربي بالفوز عليه بنتيجة 4 – 1 في مجموع المباراتين.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020:
ستقام المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، في أول نهائي بتاريخ البطولة القارية يجمع بين فريقين من دولة واحدة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات سابقة أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا سوف تقام على أرضية استاد القاهرة الدولي بدلا من ملعب برج العرب تفاديًا لسوء الأحوال الجوية في الاسكندرية.

وستذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك يوم الجمعة 27 – 11- 2020 عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري والرسمي لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما يمكن متابعة المباراة عبر روابط البث المباشر على شبكة الانترنت بجودة فائقة.

تاريخ الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا:
الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا 12 مرة سابقة قبل النسخة الحالية من البطولة القارية، حقق اللقب 8 مرات كأكثر الأندية تتويجا بلقب البطولة القارية، بينما اكتفي بمركز الوصيف 4 مرات.

بينما صعد الزمالك لنهائي البطولة الإفريقية 7 مرات قبل مشاركته في نهائي النسخة الحالية، فاز بلقب البطولة 5 مرات ويحتل المرتبة الثانية في قائمة الأكثر تتويجا باللقب متساويا مع مازيمبي الكونغولي، بينما حقق مركز الوصيف مرتين.

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