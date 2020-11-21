رنجة مسممة..النيابة تستعلم عن حالة المصابين في إصابة ١٣ شخص بالعياط

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في إصابة ١٣ شخصا، نتيجة تناولهم وجبة "رنجة" مسممة بقرية بهيت بمركز العياط، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة، واستعلمت عن حالة المصابين، تمهيدا لسؤالهم.

وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت إخطارا من مستشفى العياط باستقباله  13 شخصا مصابين بحالة تسمم، حيث تبين تناولهم وجبة رنجة وأصيبوا بحالة إعياء نقلوا على أثرها إلى المستشفى.

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