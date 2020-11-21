كارول سماحه تطرح ألبومها الغنائي الشهر المقبل







وكشفت كارول سماحة، عن موعد طرح ألبومها الجديد وهو فى نهاية شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى تحضيرها لمشروع ألبوم كبير يتم تسجيله فى أوكرانيا ليتم طرحه فى بداية عام 2021، وأكدت أنه يحمل ألوان موسيقية مختلفة تمامًا.







تستعد المطربة اللبنانية كارول سماحه، لطرح ألبومها الغنائي الجديد خلال الشهر المقبل وذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".وقالت كارول، مؤخرًا في تصريحات صحفية أنها تحضر لعملين في هذه الفترة كما تسجل حاليًا مع زياد الرحبانى ما بين ثلاثة أو أربع أغنيات لتطرحهم قريبًا.