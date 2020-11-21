وزيرة التضامن من المنيا: لدينا حزمة من البرامج لدعم الفقراء



وقدمت الشكر على القائمين على الأسر المنتجة وطالبت بتقديم الدعم لهم،ووعدت بالدعم المستمر لهم حتى يتحقق لهم النجاح،ووجهت التحية للعاملين بمدينة الاثاث واكدت أن تلك المعارض تهدف إلى تشجيع المنتج المحلى، وقالت إنه المفروض توجيه الدعم لهم، خاصة فى ظل دعم القيادة السياسية، ولفتت أن مثل تلك الصناعات والمنتجات تؤثر فى انخفاض البطالة بشكل ملحوظ ومن المفروض نعمل جاهدين على التصدير وليس التسويق المحلى فقط وأن تشجيع تلك الصناعة تدعم الإنتاج المحلي.



وقالت إن المنتجين المهنينن من أشرف المهن لان هؤلاء يعملون بأيديهم ويجب تسويق ذلك للأجيال القادمة.

واضافت لدينا حزمة من البرامج لدعم الفقراء، ولسنا وزارة فقراء بل نحن وزارة دعم الفقراء وأن ذلك يتحقق من خلال فرص التدريب بشكل مختلف،وتوفير إقراض متناهى الصغر واتاحة اصول إنتاجية للأسر الغير قادرة على الإقراض.



وأضافت الوزيرة أنه من الممكن أن تقوم الوزارة بعمل الشراكة مع القطاع الخاص سواء محلى أو دولى تلك الشراكات سوف تعود على الاقتصاد المصرى بشكل عام،واوصت باستخدام التكنولوجيا فى بعض المنتجات، ودراسة السوق المحلى والتبادل بين المحافظات،وطالبت بعدم المغالاة فى الافراح وعدم زواج القاصرات وتنظيم الأسرة والزيادة السكانية.



فيما قالت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط،ان الدولة المصرية والقيادة السياسية تهتم بالصناعة الوطنية، ولفتت حضرنا هنا ليرى شعب المنيا الصناعة المحلية وخاصة صناعة الاثاث والتى تصنع بمحافظة دمياط.

واوضحت أنه تم الاتفاق على مد معرض الاثاث والأسر المنتجة سوف يمتد 15 يوم آخرين على موعده، واضافت أن تلك المعارض سوف تجوب محافظات مصر بأكملها، وطالبت العارضين بأن يقدموا افضل ما لديهم للخروج بصورة مشرفه للمحافظة والصناعة عالية الجودة التى تصنع بايد ابناء دمياط.



قالت الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعى أنه فى هذا المعرض وفى محافظة المنيا لنا الشرف أن نكون بين محافظتين عريقيتين، المنيا ودمياط، وكذلك التعاون مع المحافظين يؤتى ثماره بشكل كبير مع الوزارة.