غلق جزئي لكوبري "٦" بطريق الواحات لمدة أسبوع لصيانة الفواصل العرضية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تعلن محافظة الجيزة، عن قيام شركة المقاولون العرب بصيانة الفواصل العرضية لكوبري "٦" بطريق الواحات نطاق مدينة ٦ أكتوبر "بالمنطقة المواجهة لكمبوند ريحانة".

مما يستلزم أجراء غلق جزئي لكوبري " ٦" لمدة " أسبوع " تنتهي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦ علي أن تكون الأعمال من الساعة ٨ صباحآ وحتي الساعة ٨ مساء طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور .

وتنوه محافظه الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الإعمال بالكامل لضمان آمن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركه المرورية .

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