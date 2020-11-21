هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادي دجلة ومنتخب مصر الأولمبي، موقفه من عرض نادي الزمالك، للانتقال إلى القلعة البيضاء، في الموسم الجديد.

ودخل مسئولو الزمالك في مفاوضات لضم اللاعب، وعرض مقابلا ماليا يفوق عرض الأهلي على إدارة وادي دجلة، بالإضافة إلى تقديم عرض مغري للاعب، أكبر مما سيحصل عليه مع الأهلي.

وأبلغ بيكهام نادي الزمالك باعتذاره عن هذه الخطوة، خاصة أنه كان لاعبا بقطاع الناشئين في الأهلي، ويرغب في العودة من جديد للقلعة الحمراء.

وكانت مفاوضات الأهلي مع أحمد رمضان بيكهام، قد حسمت بشكل كبير في الساعات الماضية، بعد اتفاق الطرفين على طريقة تقسيط قيمة الصفقة، ليتبقى فقط الإعلان الرسمي.

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