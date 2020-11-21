أسماء جلال تروج لمسلسل "أنصاف مجانين"

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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روجت الفنانة أسماء جلال لمسلسل "أنصاف مجانين" وذلك من خلال مشاركتها بوستر له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتبت "جلال" تعليقا قائله: "مسلسل أنصاف مجانين من انتاجات فيو الأصلية متاح قريبا عالمنصة".


مسلسل "أنصاف مجانين" يشارك به عدد من الفنانين بجانب أسماء جلال وأحمد خالد صالح أبرزهم رامى الطمبارى، ومحمد عبدالعظيم، وصدقى صخر، وديانا هشام، وسامية أسعد، وهانى المتناوى، وعلى خليفة، وهو من إخراج العمل عمر رشدى.

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انصاف مجانين الفنانة اسماء جلال الفجر اخبار الفجر الفني

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