أغنية حان الآن لـ أدهم نابلسي تريند رقم 5 على يوتيوب

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حقق فيديو كليب "حان الآن" لـ المطرب أدهم نابلسي، نجاحا كبيرا جدًا، حيث احتل التريند رقم 5 على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما اقترب من كسر حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية.

أغنية "حان الآن" لـ أدهم نابلسي، كلمات عمرو المصري، والحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر.

كلمات الأغنية: "وتعبيرا عن الحالة اللي جوايا.. هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي.. وجودك جنبي بالنسبالي ده كفاية.. موافق أعمل أي حاجة ترضيكي.. وحان الآن.. حبك ف قلبي ياخدله مكان.. ده مالي قلبي ولسه كمان.. عاوز سنين عشان اوصف فيه.. وننسى زمان.. حياتنا الجايه بالألوان.. معاكي انتي بجد عشان.. لقيت فيكي اللي بحلم بي.. وتقديرا عن الوضع اللي انا عايشوا.. هسيب كل اللي هيعطلني عن حبك.. وتحديدا هقول كل اللي انا حاسه.. انا مرتاح وانا عايش هنا جنبك".


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