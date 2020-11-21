وزير التعليم العالي يؤكد الالتزام بانتظام الدراسة وأعمال الامتحانات والإجراءات الاحترازية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت 21-11-2020 في رحاب جامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.

في بداية الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وهنأها على متحف الفن المعاصر بمجمع الفنون والثقافة، كما تقدم بالتهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوه، الذي تم تعيينه رئيسا لجامعة الإسكندرية بقرار جمهوري.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية متابعة السادة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية المستشفيات الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية، مشددا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد.

- استمع المجلس للعرض التقديمي الذي قدمه الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشروع إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وتعميم التصميمات الإنشائية والضوابط الاسترشادية الخاصة بالجامعات الأهلية واشتراك الجامعات الحكومية في إنشاء الجامعات الأهلية في ضوء التكليفات الرئاسية، كما تم عرض الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وأسلوب إدارة مشروع تجهيز عدد 15 جامعة أهلية تتبع الجامعات الحكومية.

- عرض الموقف الحالي للمشروع القومي لوضع الاشتراطات البنائية وضبط العمران بالمدن المصرية حيث تتولى الجامعات كل في محافظته بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني وادارات التخطيط العمراني بالمحافظات وضع اشتراطات وضوابط العمران من خلال معايير تخطيطية تتضمن الكثافة السكانية والبنائية وعلاقتها بالخدمات الأساسية والمرافق وشبكات البنية الأساسية والطرق وصولا الى تحديد اشتراطات عمرانية تعمل على تحسين جودة الحياة بالمدن المصرية.

-وافق المجلس على إلغاء إجازات التفرغ الدراسي للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكليات الطب في الجامعات المختلفة لمدة ٦ أشهر، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للقيام بدورهم في مستشفيات وزارة الصحة خلال الفترة الحالية.وذلك لهذا العام فقط.

- وافق المجلس على الطلب المقدم من جامعة طنطا، لإنشاء جامعة طنطا الأهلية بمجمع الكليات بسبرباي.

- وافق المجلس على عقد ندوات توعية عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك لرفع الوعي بمخاطر الفساد.

- وافق المجلس على تشكيل لجان متخصصة تهدف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية الطلاب والمجتمع الجامعي بأضرار الزيادة السكانية على خطط التنمية المستقبلية للدولة المصرية.

- استعرض المجلس ما أسفرت عنه اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي عقدت في بغداد خلال الفترة من28-31 أكتوبر 2020، والتي شهدت اتفاق الجانبان على تبادل الخبرات للأساتذة بالجامعات المصرية والعراقية.

وزير التعليم العالي يؤكد الالتزام بانتظام الدراسة وأعمال الامتحانات والإجراءات الاحترازية
وزير التعليم العالي يؤكد الالتزام بانتظام الدراسة وأعمال الامتحانات والإجراءات الاحترازية
وزير التعليم العالي يؤكد الالتزام بانتظام الدراسة وأعمال الامتحانات والإجراءات الاحترازية
وزير التعليم العالي يؤكد الالتزام بانتظام الدراسة وأعمال الامتحانات والإجراءات الاحترازية
وزير التعليم العالي يؤكد الالتزام بانتظام الدراسة وأعمال الامتحانات والإجراءات الاحترازية
وزير التعليم العالي يؤكد الالتزام بانتظام الدراسة وأعمال الامتحانات والإجراءات الاحترازية

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