تريزيجيه يقود هجوم أستون فيلا ضد برايتون بالدوري الإنجليزي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق برايتون، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمي: مارتينز.

خط الدفاع: مات كاش، كونسا، تارجيت، مينجز.

خط الوسط: دوجلاس لويز، باركلي، ماكجين.

خط الهجوم: تريزيجيه، جاك جريليش، واتكينز.

يذكر أن أستون فيلا قد حقق فوزا كبيرا في الجولة الماضية على حساب أرسنال، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

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