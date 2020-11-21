ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة لاس بالماس للتنس
السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:09 م
محمد أيمن
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تأهلت اللاعبة المصرية ميار شريف إلى نهائي بطولة لاس بالماس الدولية للتنس والتي تقام في إسبانيا وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
ونجحت ميار في الإطاحة بمنافستها الألمانية جويل نيماير بنتيجة 2-1 بعد مباراة رائعة للغاية إستمرت بينهما لمدة ثلاثة ساعات كاملة وشهدت تنافسية كبيرة.
وتقدمت ميار شريف في المجموعة الأولى بنتيجة 7-5، ثم خسرت المجموعة الثانية بنفس النتيجة، وفازت في المجموعة الثالثة بنتيجة 6-3.
وضربت ميار شريف التي توجت مؤخراً بلقب بطولة تشارلستون الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية موعدًا مع الإستونية كايا كانيبي المصنفة 15 على مستوى العالم في وقت سابق على لقب البطولة
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