راغب علامة في أحدث ظهور له بصحبة زوجته وأولاده

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شارك المطرب راغب علامة صورة من أحدث جلسات تصوير له وشلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "علامة" في الصورة بصحبة زوجته واولاده وكتب تعليقا قائلا: "أجمل اللحظات مع الأصدقاء..اسطنبول" وتألق في الصور راغب علامة وجيهان ابنته.









ويستعد النجم اللبنانى راغب علامة لأغنية جديدة باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات وتوزيع إيلي سابا، وألحان وسام الأمير ولكنه لم يستقر على اسم الأغنية حتى الآن.