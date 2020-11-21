نانسي عجرم تهنئ فيروز: كل سنة وأنت عم تكبري فينا وبقلوبنا وذكرياتنا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرصت الفنانة نانسي عجرم، على تهنئة النجمة "فيروز" مناسبة عيد ميلادها الـ 82 وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث قامت "عجرم" بنشر صورة لـ فيروز، وعلقت على الصورة بكلمات من أغاني فيروز قائلة: "سألونا وين كنتو.. وليش ما كبرتو انتو.. منقلن نسينا، فيروز معك نسينا الوقت والعمر.. كل سنة وانتي عم تكبري فينا وبقلوبنا وذكرياتنا".

ويصادف اليوم عيد ميلاد الـ 82 لواحدة من عمالقة الفن في لبنان وهي الفنانة فيروز التي وُلدت 21 نوفمبر عام 1953، وكانت انطلاقة فيروز الحقيقة عام 1952 عندما بدأت الغناء بألحان الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجت منه بعد هذا التاريخ بثلاث سنوات، وأنجبت منه أربعة أطفال.

وقدمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني، المعروفين بالأخوين رحباني، العديد من الأوبريهات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيروز ألبوم " ببالي" تم طرحه عام 2017.

نانسي عجرم تهنئ فيروز: كل سنة وأنت عم تكبري فينا وبقلوبنا وذكرياتنا
نانسي عجرم تهنئ فيروز: كل سنة وأنت عم تكبري فينا وبقلوبنا وذكرياتنا
نانسي عجرم تهنئ فيروز: كل سنة وأنت عم تكبري فينا وبقلوبنا وذكرياتنا
نانسي عجرم تهنئ فيروز: كل سنة وأنت عم تكبري فينا وبقلوبنا وذكرياتنا

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