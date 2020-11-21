موسمياني يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة بكأس مصر

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،  تشكيل الفريق لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة، التي تقام في الخامسة مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور ‏الثمانية ببطولة كأس مصر.‏


وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة،  كالتالي :‏

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏
في خط الدفاع: رامي ربيعة  - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.‏
في خط الوسط: وليد سليمان  - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.‏
في خط الهجوم: أليو بادجي.‏

ويجلس على دكة البدلاء : مصطفى شوبير و محمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

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