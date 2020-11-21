موسمياني يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة بكأس مصر

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة، التي تقام في الخامسة مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور ‏الثمانية ببطولة كأس مصر.‏









وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة، كالتالي :‏





في حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

في خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.‏

في خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.‏

في خط الهجوم: أليو بادجي.‏





ويجلس على دكة البدلاء : مصطفى شوبير و محمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏