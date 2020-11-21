موسمياني يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة بكأس مصر
السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:02 م
علي نبوي
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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي تقام في الخامسة مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة، كالتالي :
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.
في خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.
في خط الهجوم: أليو بادجي.
ويجلس على دكة البدلاء : مصطفى شوبير و محمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.