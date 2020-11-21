التشكيل الرسمي لموقعة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن في الدوري الالماني

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن هانز فليك تشكيلة بايرن ميونخ التي تستعد لمواجهة فيردر بريمن اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني والتي تٌقام على أرضية ملعب إستاد اليانز أرينا.


وجاءت تشكيلة البايرن على النحو التالي :-

حراسة المرمى : مانويل نوير.

خط الدفاع : بافارد ، الابا ، بواتينج ، مارتينيز.

خط الوسط : موسيالا ، كومان ، كوستا ، مولر.

خط الهجوم : ليفاندوفسكي.

فيما جاءت تشكيلة فيردر بريمن كالآتي :-

حراسة المرمى : بافلينكا.

خط الدفاع : أوجوستينسون ، موهوالد ، راشيكا ، بيتينكورت.

خط الوسط : سارجينت ، توبراك ، سيلاسي ، فريدل ، إيجبيستين.

خط الهجوم : جروس.


وباغت فليك، الجميع بوضع الثلاثي الألماني ليروي ساني، ليون جوريتسكا وسيرجي جنابري على مقاعد البدلاء منذ البداية، فيما استُبعد الثنائي نيكلاس سولي وبونا سار من القائمة بسبب مشاكل بدنية.

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فيردر بريمن بايرن ميونخ الدوري الالماني

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