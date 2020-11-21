عصام صاصا يعلن عن موعد عرض مهرجان "معاكم بتاع التوكتوك"





يذكر أن مؤدي المهرجانات عصام صاصا، دخل عالم المهرجانات مؤخرًا، وحصد على شريحه كبرة من عشاق فن المهرجانات، وطرح العديد من المهرجانات التي ذاع صيتها بالشارع المصري.

أعلن مؤدي المهرجانات عصام صاصا، عن موعد عرض المهرجان الجديد والذي يحمل اسم "معاكم بتاع التوكتوك".ونشر عصام البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وكتب: انتظروا يوم الأحد الساعة 6 على قناتي الرسمية عصام صاصا، مهرجان "دلوقتي معاكم بتاع التوكتوك"، "موجوع قلبي انا موجوع"، التريند الجديد.