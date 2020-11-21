عصام صاصا يعلن عن موعد عرض مهرجان "معاكم بتاع التوكتوك"

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
أعلن مؤدي المهرجانات عصام صاصا، عن موعد عرض المهرجان الجديد والذي يحمل اسم "معاكم بتاع التوكتوك".


ونشر عصام البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وكتب: انتظروا يوم الأحد الساعة 6 على قناتي الرسمية عصام صاصا، مهرجان "دلوقتي معاكم بتاع التوكتوك"، "موجوع قلبي انا موجوع"، التريند الجديد. 


يذكر أن مؤدي المهرجانات عصام صاصا، دخل عالم المهرجانات مؤخرًا، وحصد على شريحه كبرة من عشاق فن المهرجانات، وطرح العديد من المهرجانات التي ذاع صيتها بالشارع المصري.

أخبار تهمك

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ يوم

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 10 ساعات

موسمياني يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة بكأس مصر

منذ أقل من ساعة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ ساعة و 24 دقيقة

تجديد إيداع طفل المرور في دار الرعاية 15 يوما

منذ ساعة و 26 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

منذ أقل من نصف ساعة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 22 ساعة

رضا عبد العال: حذرت مدافعي طنطا من مراقبة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ أقل من ساعة

سيميوني يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

01:57 م

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

03:28 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»