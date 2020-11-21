سيميوني يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة برشلونة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة برشلونة اليوم السبت لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.


وإستعاد المدير الفني للروخيبلانكوس كلاً من يانيك كاراسكو ودييجو كوستا وفيكتور ماتشين 'فيتولو' بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بكلاً منهما خلال الآونة الأخيرة.


وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد على النحو التالي :-

حراسة المرمى : إيفو جربيك ويان أوبلاك.


خط الدفاع : كيران تريبييه وخوسيه ماريا خيمينيز، وستيفان سافيتش، وفيليبي مونيترو، وماريو هيرموسو، ورينان لودي


خط الوسط : ماركوس يورنتي، وساؤول نييجيز، وكوكي ريسوريكسيون، وجيوفري كوندوبيا، وتوماس ليمار


خط الهجوم : أنخل كوريا، وجواو فيليكس، وإيفان شابونييتش.

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