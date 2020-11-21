بعد كشف حقيقة مرضه.. الجمهور يبحث عن محمود ياسين

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر اسم الفنان الراحل محمود ياسين، تريند مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت الفنانة شهيرة تفاصيل مرضه معبرة عن حزنها الشديد لوفاة زوجها.

وقالت شهيرة، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء أمس الجمعة، إن زوجي أصيب بتصلب في الشرايين في سن صغير، وتعامل مع المرض بهدوء شديد وعدم قلق أو فزع من المرض،مضيفة أن زوجها الراحل كان يتمتع بأخلاق كبيرة تظهر في تعاملاته مع الناس.

وتطرقت الفنانة شهيرة، في لقائها، عن تفاصيل أول لقاء بينها وبين زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، قائلة:"أول مرة اتقابلنا كانت أمام الكاميرا وبعد كدا نشاء بيننا علاقة عاطفية محترمة جدا".

في سياق متصل، توفي في وقت مبكر من صباح الأربعاء الموافق 14 أكتوبر، الممثل المصري محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما.

و ولد محمود ياسين في بورسعيد، شمال شرقي البلاد، عام 1941، وتخرج في كلية الحقوق عام 1964 وعمل محاميا لفترة قصيرة قبل أن يمتهن التمثيل،

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