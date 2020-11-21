باطلالة كاجول.. أحدث ظهور لـ هيدي كرم عبر "إنستجرام"





حيث ظهرت "كرم" في الصورة في اطلالة كاجول، وعلقت هيدى كرم قائلة " يا صباح اليونچور !!! Have a great day ".





يذكر ان قالت الفنانة هيدى كرم، مقدمة برنامج راجل واتنين ستات، إنها تعانى من ضعف النظر منذ الطفولة حتى قامت مؤخرا بعمل "ليزك" عملية تصحيح إبصار"، لافتة إلى أن عائلتها أيضا كانت تعانى من هذا الأمر.





وكشفت "كرم" خلال تقديمها حلقة راجل واتنين ستات والمذاع عبر فضائية ON، أنها منذ طفولتها تعانى من ضعف النظر قائلة "أنا عمشة وبحسس ونظرى ضعيف من صغرى" يصل سالب 7".





وكانت آخر أعمال "هيدى" مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.





وتشارك هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ"، المسلسل بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.



شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشيهر "إنستجرام".