ماجد المصري يعلن عن سلبية المسحة الثانية لزوجته

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن الفنان ماجد المصرى، عن أخر اختبار أجرته زوجته للكشف عن فيروس كورونا ، أظهرت نتيجة سلبية العينة وذلك عبر حسابه على انستجرام قائلاً:" الحمد لله والشكر لله عملنا المسحة التانية لرنا وطلعت سلبية وحمد الله على سلامتك.


كان الفنان ماجد المصرى، أعلن أنه أجرى مسحة اختبار الفيروس، بعد إعلان زوجته رانيا أبو النصر، إصابتها بالفيروس.


وكتب المصرى، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله.. بعد إصابة زوجتى، عملت أنا وأولادى المسحة للتأكيد، والحمد لله سلبية"


وأكد أنهم سيجرون مسحة تانية لزوجته، مضيفًا: "إن شاء الله خير وربنا يشفى كل مريض".


والجدير ذكره أن آخر أعمال ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر" والذي يعد البطولة المطلقة الثانية للفنان ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضي، وشارك فى بطولته دياب، ميرنا نورالدين، كوكي، محمد على رزق، حنان سليمان، نورهان، ثراء جبيل، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

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