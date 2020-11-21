وزيرة التضامن تتفقد معرض الأثاث الدمياطي وتناقش أسعار المعروضات (صور)
السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:36 م
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
Advertisements
قامت وزيرة التضامن الدكتورة نفين القباج بجولة تفقدية لمعرض الاثاث الدمياطى الذى يقام على استراحة المحافظة بمدينة المنيا، وناقشت الوزيرة خلال جولتها التفقدية اسعار المعروضات داخل المعرض، رفقها خلال الجولة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.
وقال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، ان المعرض ياتي في ظل إهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
اشاد المحافظ، بدور محافظة دمياط في دعم صناعة الاثاث والتي تعتبر أيقونة صناعة الأثاث المصري العريق وقبلته، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة يحققوا ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر ذات الجودة والذوق العالي.
اكد المحافظ، انه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين داخل المعرض، مع المتابعة المستمرة للالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الدولة، للزائرين من خلال ارتداء الكمامات وقياس للحرارة، ووجود مواد مطهرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المعرض.
ودعا المحافظ، المواطنين من ابناء محافظة المنيا، الي زيارة معرض "ديارنا" للأثاث بأرض استراحة المحافظة بكورنيش النيل، ولما يميز منتجاته المصنوعة بأيدي مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية.
وقال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، ان المعرض ياتي في ظل إهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
اشاد المحافظ، بدور محافظة دمياط في دعم صناعة الاثاث والتي تعتبر أيقونة صناعة الأثاث المصري العريق وقبلته، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة يحققوا ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر ذات الجودة والذوق العالي.
اكد المحافظ، انه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين داخل المعرض، مع المتابعة المستمرة للالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الدولة، للزائرين من خلال ارتداء الكمامات وقياس للحرارة، ووجود مواد مطهرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المعرض.
ودعا المحافظ، المواطنين من ابناء محافظة المنيا، الي زيارة معرض "ديارنا" للأثاث بأرض استراحة المحافظة بكورنيش النيل، ولما يميز منتجاته المصنوعة بأيدي مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية.