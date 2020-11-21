وزيرة التضامن تتفقد معرض الأثاث الدمياطي وتناقش أسعار المعروضات (صور)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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قامت وزيرة التضامن الدكتورة نفين القباج بجولة تفقدية لمعرض الاثاث الدمياطى الذى يقام على استراحة المحافظة بمدينة المنيا، وناقشت الوزيرة خلال جولتها التفقدية اسعار المعروضات داخل المعرض، رفقها خلال الجولة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وقال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، ان المعرض ياتي في ظل إهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اشاد المحافظ، بدور محافظة دمياط في دعم صناعة الاثاث والتي تعتبر أيقونة صناعة الأثاث المصري العريق وقبلته، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة يحققوا ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر ذات الجودة والذوق العالي.

اكد المحافظ، انه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين داخل المعرض، مع المتابعة المستمرة للالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الدولة، للزائرين من خلال ارتداء الكمامات وقياس للحرارة، ووجود مواد مطهرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المعرض.

ودعا المحافظ، المواطنين من ابناء محافظة المنيا، الي زيارة معرض "ديارنا" للأثاث بأرض استراحة المحافظة بكورنيش النيل، ولما يميز منتجاته المصنوعة بأيدي مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية.


وزيرة التضامن تتفقد معرض الأثاث الدمياطي وتناقش أسعار المعروضات (صور)
وزيرة التضامن تتفقد معرض الأثاث الدمياطي وتناقش أسعار المعروضات (صور)
وزيرة التضامن تتفقد معرض الأثاث الدمياطي وتناقش أسعار المعروضات (صور)
وزيرة التضامن تتفقد معرض الأثاث الدمياطي وتناقش أسعار المعروضات (صور)
وزيرة التضامن تتفقد معرض الأثاث الدمياطي وتناقش أسعار المعروضات (صور)
وزيرة التضامن تتفقد معرض الأثاث الدمياطي وتناقش أسعار المعروضات (صور)
وزيرة التضامن تتفقد معرض الأثاث الدمياطي وتناقش أسعار المعروضات (صور)
وزيرة التضامن تتفقد معرض الأثاث الدمياطي وتناقش أسعار المعروضات (صور)

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