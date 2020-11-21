تهالك كوبري قرية "الشقر" بالقليوبية.. والأهالي: القرية مفيش خدمات

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حالة من الاستياء سيطرت على أهالي قرية الشقر، التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، بسبب تهالك كوبري "الشقر"، داخل القرية، مما ينذر بكارثة إذا لم يتم ترميمه، حيث طالب الأهالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة التدخل خوفًا على حياة المواطنين.



يقول "محمد عبدالمقصود"، أحد أهالي القرية، تقدمنا بالعديد من الشكاوى دون أي استجابة، مشيرًا إلى أننا تقدمنا بعدة شكاوى لوكيل وزارة الري بالقليوبية، وعندما لم نلقى أي استجابة تقدمنا بشكوى لوزير الري، وحتى هذه اللحظة لم يتم الاستجابة إلى أي شكاوى.



وأضاف "مجدي خليل"، مواطن بالقرية، المسئول الوحيد الذي زار القرية في الفترة الأخيرة استجابة للشكوى الخاصة بنا هي الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والتي وعدتنا بالتوصل إلى حل سريع لحل مشاكلنا، وما زلنا في الانتظار لتحقيق تلك الوعود.



وتابع "علي مرزوق"، أن القرية تعاني من عدة مشكلات أخرى مثل مشكلة الصرف الصحي والغاز وعدم وجود ملعب لشباب القرية، مطالبًا المسئولين بالنظر إلى مشاكل القرية على الطبيعة والعمل على حلها على الفور، وخاصة وأن القرية ينعدم منها الخدمات.



من جانبها قالت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، أنه يتم العمل حاليًا على حل مشاكل الأهالي على أرض الواقع، وذلك بعد زيارة مناطق هذه المشاكل ميدانيا بناء على رغبة شباب القرية.



وأضافت ريان، في تصريحات لموقع الفجر، أنه يتم العمل حاليا للتوصل إلى حل مشاكل القرية، مع كافة الجهات المعنية والمسئولة للعمل على راحة مواطني القرية



وأشارت ريان، إلى أنه سيتم استغلال الترعة المغطاة بالشقر للصالح العام، بحيث تعود بالنفع على الجميع من حيث الخدمات، وذلك إيماء إلى البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الري والموارد المائية.