تهالك كوبري قرية "الشقر" بالقليوبية.. والأهالي: القرية مفيش خدمات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
حالة من الاستياء سيطرت على أهالي قرية الشقر، التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، بسبب تهالك كوبري "الشقر"، داخل القرية، مما ينذر بكارثة إذا لم يتم ترميمه، حيث طالب الأهالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة التدخل خوفًا على حياة المواطنين.

يقول "محمد عبدالمقصود"، أحد أهالي القرية، تقدمنا بالعديد من الشكاوى دون أي استجابة، مشيرًا إلى أننا تقدمنا بعدة شكاوى لوكيل وزارة الري بالقليوبية، وعندما لم نلقى أي استجابة تقدمنا بشكوى لوزير الري، وحتى هذه اللحظة لم يتم الاستجابة إلى أي شكاوى.

وأضاف "مجدي خليل"، مواطن بالقرية، المسئول الوحيد الذي زار القرية في الفترة الأخيرة استجابة للشكوى الخاصة بنا هي الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والتي وعدتنا بالتوصل إلى حل سريع لحل مشاكلنا، وما زلنا في الانتظار لتحقيق تلك الوعود.

وتابع "علي مرزوق"، أن القرية تعاني من عدة مشكلات أخرى مثل مشكلة الصرف الصحي والغاز وعدم وجود ملعب لشباب القرية، مطالبًا المسئولين بالنظر إلى مشاكل القرية على الطبيعة والعمل على حلها على الفور، وخاصة وأن القرية ينعدم منها الخدمات.

من جانبها قالت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، أنه يتم العمل حاليًا على حل مشاكل الأهالي على أرض الواقع، وذلك بعد زيارة مناطق هذه المشاكل ميدانيا بناء على رغبة شباب القرية.

وأضافت ريان، في تصريحات لموقع الفجر، أنه يتم العمل حاليا للتوصل إلى حل مشاكل القرية، مع كافة الجهات المعنية والمسئولة للعمل على راحة مواطني القرية

وأشارت ريان، إلى أنه سيتم استغلال الترعة المغطاة بالشقر للصالح العام، بحيث تعود بالنفع على الجميع من حيث الخدمات، وذلك إيماء إلى البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الري والموارد المائية.
تهالك كوبري قرية "الشقر" بالقليوبية.. والأهالي: القرية مفيش خدمات
تهالك كوبري قرية "الشقر" بالقليوبية.. والأهالي: القرية مفيش خدمات
تهالك كوبري قرية "الشقر" بالقليوبية.. والأهالي: القرية مفيش خدمات
تهالك كوبري قرية "الشقر" بالقليوبية.. والأهالي: القرية مفيش خدمات

أخبار تهمك

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ يوم

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 18 ساعة

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

منذ ثلث ساعة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 10 ساعات

رضا عبد العال: حذرت مدافعي طنطا من مراقبة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تجديد إيداع طفل المرور في دار الرعاية 15 يوما

منذ ساعة و 24 دقيقة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

سيميوني يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة برشلونة

منذ أقل من ساعة

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ ساعة و 22 دقيقة

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

موسمياني يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة بكأس مصر

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

01:57 م

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

03:28 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»