إستقرار سعر اليورو اليوم السبت 21-11-2020 في البنوك المصرية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:24 م
سعر اليورو
سعر اليورو
نيفين سمير
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إستقر سعر اليورو اليوم السبت 21-11-2020 في البنوك المصرية اليوم ، حيث أن اليوم هو عطلة البنوك المصرية ، ووصل سعر اليورو في البنك المركزي حوالي 18.42 جنيه للشراء و 18.54 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 
18.42 جنيه للشراء .

18.54 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
18.42 جنيه للشراء .

18.60 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر
 
18.44 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
 
18.40 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 
18.40 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
18.43 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 
18.40 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

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