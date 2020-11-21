إستقرار سعر اليورو اليوم السبت 21-11-2020 في البنوك المصرية





إستقر سعر اليورو اليوم السبت 21-11-2020 في البنوك المصرية اليوم ، حيث أن اليوم هو عطلة البنوك المصرية ، ووصل سعر اليورو في البنك المركزي حوالي 18.42 جنيه للشراء و 18.54 جنيه للبيع .





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.42 جنيه للشراء .





18.54 جنيه للبيع .





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.42 جنيه للشراء .





18.60 جنيه للبيع .





سعر اليورو فى بنك مصر

18.44 جنيه للشراء.





18.60 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

18.40 جنيه للشراء.





18.64 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.40 جنيه للشراء.





18.58 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.43 جنيه للشراء.





18.59 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.40 جنيه للشراء.





18.58 جنيه للبيع.



