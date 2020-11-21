رئيس فيردر بريمن: يجب إجراء إصلاحات في الكرة الألمانية لجعل المنافسة مثيرة

طالب ماركو بوده رئيس نادي فيردر بريمن الألماني بإجراء تغييرات في كرة القدم في ألمانيا، معتبراً أن تحديد سقف للرواتب يأتي ضمن عملية إصلاح منشودة.









وقال بوده في تصريحات نشرتها صحيفة سودويتشه تسايتونغ اليوم السبت، إن هناك حاجة لإجراء إصلاحات "لجعل المنافسة مثيرة وعادلة بأكبر شكل ممكن، ومن أجل الحفاظ على التفاعل والتواصل مع الجماهير أو تنشيطه، ولجعل الأندية أكثر قوة، خاصة في ظل أزمة كورونا".









ويعاني فيردر بريمن وغيره من الأندية سواء في دوري الدرجة الأولى "بوندسليغا" أو غيره من مسابقات دوري الدرجات الدنيا، من تداعيات أزمة كورونا إلى جانب الضغوط من جانب الجماهير وغيرها لإجراء إصلاحات.









وقامت رابطة الدوري الألماني بتشكيل فريق عمل لبحث هذه القضية.









وقال بوده بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها: "نحن بحاجة على الأقل إلى مناقشة آلية لوضع سقف للرواتب".









واقترح أيضاً منح الأندية الحق في إمكانية تجاوز وضع سقف للرواتب بشرط دفع مبالغ معينة لصندوق أزمات أو لجهود المشاركة المجتمعية لرابطة الدوري.









وفي مقابلة أجراها قبل المواجهة المرتقبة بين فيردر بريمن وبايرن ميونخ اليوم السبت، ضمن الجولة 8 من الدوري الألماني "بوندسليغا"، نادى بوده بتوزيع أكثر عدلاً لعائدات البث التليفزيوني على الأندية، على غرار الدوري الإنجليزي الممتاز.









وأضاف بوده: "الفوارق أكبر في ألمانيا ونعتقد أنه يجب تقليص هذه الفوارق، هي الآن توزع بنسبة 4 إلى 1، ونعتقد أن نسبة 2 إلى 1 جيدة، هذا لن يغير كل شيء لكنه سيشكل خطوة في الاتجاه الصحيح".