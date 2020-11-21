داعش يتبنى الهجمات الصاروخية على كابل

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:27 م
هجمات صاروخية - أرشيفية
هجمات صاروخية - أرشيفية
وكالات
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أعلن تنظيم داعش، منذ قليل، مسؤوليته عن الهجمات الصاروخية على العاصمة الأفغانية كابل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن سلسلة من الانفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابل، وسط مخاوف من سقوط ضحايا في الانفجارات.

 

يذكر أن "كابل"، هي عاصمة أفغانستان وأكبر مدنها والمركز الثقافي والاقتصادي للبلاد، وتقع على ضفاف نهر كابل.تحيط بها سلسة جبال هندوكوش على ارتفاع 1800 م فوق سطح البحر.

 

وتشهد أفغانستان، وخاصة كابل، عددًا من الانفجارات، ومنها انفجار يوم 10 سبتمبر الماضي، والذي أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 15 آخرين بجروح، وأصيب فيه نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح.

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