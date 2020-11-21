موعد مباراة ارسنال ضد ليدز يونايتد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

تقام يوم غداً الأحد مواجهة ليدز يونايتد ضد أرسنال والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد إيلاند رود لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.









ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.









وتُذاع مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي والدوريات الخمسة الكبرى في الشرق الأوسط.



