غداً .. إصدار أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:06 م
نيفين جامع
نيفين جامع
نيفين سمير
Advertisements

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان صندوق تنمية الصادرات سيصدر غدا ً الأحد ،  أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة فى اطار مبادرة السداد الفورى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لتسوية المستحقات المتأخرة  للشركات لدى الصندوق .

وقالت انه تقدم للصندوق منذ أول شهر نوفمبر و حتى الان طلبات من ٩٠٣ شركة للاستفادة من مبادرة السداد الفورى ، حيث بلغ اجمالى المبالغ المستحقة عن الملفات المستوفاة لحوالى ٣٢٣ شركة  ٣،٢ مليار جنيه ، لافتةً الى ان الصندوق تواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لإستكمال إجراءات إصدار شهادات بالمبالغ بعد استقطاع الضرائب والدمغات واي مديونيات مستحقة لصالح وزارة المالية   .

 ولفتت جامع الى ان هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا ، حيث  تتيح المبادرة سداد نسبة ٨٥٪ من اجمالى قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك ، بدلا من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات ، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة .

وأشارت الوزيرة إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة ، وذلك حتي  ٣٠ نوفمبر الجارى 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره الماليه

أخبار تهمك

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن سبب موافقة زيدان على قرار إيسكو

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال: حذرت مدافعي طنطا من مراقبة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 17 ساعة

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرا المالية والصناعة يوقعان 41 اتفاقية تسوية للمستحقات المتأخرة للشركات

"المالية": انفاق 5.2 مليار جنيه لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين

وزير المالية: توقيع 35 اتفاقا جديدا لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين

"المالية": صرف 1.1 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال شهرين

وزير المالية يعلن تفاصيل مبادرة لرد مستحقات المصدرين المتأخرة لصندوق الصادرات

بخصم ١٥٪ وبدون جدولة.. سداد فورى لمتأخرات المصدرين حتى نهاية سبتمبر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 م

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

11:59 ص

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

06:54 ص

الكشف عن سبب موافقة زيدان على قرار إيسكو

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»