البنك الأهلي يخوض معسكر أسبوعين بالإسماعيلية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
يبدأ فريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز بقيادة محمد يوسف المدير الفني معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية لمدة أسبوعين بداية اليوم السبت وحتى أوائل شهر ديسمبر القادم.


ويخوض البنك الأهلي خلال ذلك المعسكر 5 مباريات ودية للوقوف بشكل عملي وواقعي على مستوى اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية قبل بداية الموسم بشكل رسمي.


ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف لعمل توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد فور انطلاقها.


ويبذل الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف مجهودا كبيرا لإيجاد الإنسجام المتكامل بين اللاعبين القدامى الذين ساهموا في صعود الفريق للدوري الممتاز و اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرا.


ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.

أخبار تهمك

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن سبب موافقة زيدان على قرار إيسكو

منذ ساعة و 17 دقيقة

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال: حذرت مدافعي طنطا من مراقبة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 22 ساعة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 21 ساعة

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 17 ساعة

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 8 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 م

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

11:59 ص

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

06:54 ص

الكشف عن سبب موافقة زيدان على قرار إيسكو

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»