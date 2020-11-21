"عربية النواب": مصر لا تقبل التدخل في شؤونها من أي دولة في العالم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أكد النائب أحمد فؤاد اباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تقبل التدخل في شئونها الداخلية من أى دولة في العالم كما أن سياساتها واضحة وثابتة فهى أيضا لا تتدخل في أي شئون داخلية في أى دولة في العالم.

وأشاد "أباظة" في بيان له، اليوم السبت، بالرد الواضح والحاسم من وزارة الخارجية المصرية على بيان وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.

وأعلن وكيل عربية النواب، اتفاقه التام مع الخارجية المصرية وتأكيدها على عدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته، معتبرًا التصرف الفرنسى بأنه خرق صارخ لجميع المبادئ والأعراف الدولية، خاصة أنها هاجمت مصر نتيجة قيام النيابة العامة والسلطة القضائية بإجراءات وفقا لصحيح القانون والدستور المصرى، ومصر لا تقبل أبدا أي دروس خصوصية في حقوق الإنسان من أي دولة في العالم.

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