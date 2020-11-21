أبيض وأسود.. سهر الصايغ تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة سهر الصايغ، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".


حيث ظهرت "الصايغ" في الصورة بإطلالة كاجول حيث ارتدت ببنطلون جينز وبلوزة سوداء، واستخدمت تأثيرات الأبيض والأسود على الصورة لتعطيها بعض من الكلاسيكية.


وحصلت سهر الصايغ مؤخرا على جائزة الجمهور من مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ11، وسط حضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.


وتشارك الفنانة "سهر الصايغ" في عمل مسرحي وهو " المتفائل"، وتعرض أيام السبت والخميس والجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءً. والمسرحية مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك فيها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

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